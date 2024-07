Inter un’idea diversa per la difesa Un giocatore ex Milan! – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 luglio 2024) L’sta pensando di fare un acquisto particolare inper sostituire Tajon Buchanan e fare il braccetto sinistro. Gianluca Di Marzio su Sky Sport cita il nome. SITUAZIONE – Tajon Buchanan mancherà quasi sicuramente più di quattro mesi e salterà perciò tutte le partite almeno fino all’inizio del 2025. Ildell’si è rotto la tibia durante gli allenamenti con il Canada a Dallas negli Stati Uniti, dove giocava per la Copa America. Per questo motivo la dirigenza sta lavorando su un sostituto e sta cercando un nome che soddisfi Simone Inzaghi ed in più la nuova proprietà americana arrivata da poco tempo, Oaktree., ecco il nuovo nome! NOVITÁ – Gianluca Di Marzio ha citato il nuovo nome individuato dalla società per coprire il ruolo: «Ricardo Rodriguez è l’ultima idea come difensore dell’dopo l’infortunio di Buchanan.