Infertilità una radiografia ‘full body’ della donna per creare piani nutrizionali personalizzati

(Di lunedì 8 luglio 2024) Unadi tutto il corpo per valutare la composizione corporea di unacon problemi diper lei un percorso personalizzato di nutrizione finalizzato a ottimizzare le chance di concepimento, dato il ruolo essenziale che l’alimentazione ha nel supportare l’ottenimento di una gravidanza. E’ quanto hanno testato gli esperti nutrizionisti del gruppo Genera, guidati dalla biologa Gemma Fabozzi, responsabile del centro B-Woman per la salute, in collaborazione con il gruppo di Laura di Renzo, professoressa ordinaria di Nutrizione Clinica dell’Università Tor Vergata di Roma, che hanno presentato i risultati del loro test pilota al 40° CongressoSocietà europea di Medicinariproduzione ed embriologia (ESHRE) in corso ad Amsterdam.