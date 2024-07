Il Maestro Giampaolo Lazzeri e la Filarmonica Rossini al Maggio Musicale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Firenze, 8 luglio 2024 - Giovedì 11 luglio alle ore 21, l'Auditorium Sala Mehta del Teatro delFiorentino ospiterà ladi Firenze 'Gioachino' per il concerto 'Musica nella Città", ossia l'evento che, ogni anno da ormai nove edizioni prevede il Premio Nazionale di Composizione per la promozione di un contemporaneo repertorio di musica originale per Banda. Lasarà guidata dal, già Presidente Nazionale dell'ANBIMA APS Rete Associativa, ideatore, progettatore e coordinatore delle Masterclasses del Progetto Erasmus europeo a tre stati Malta-Spagna-Serbia per la formazione dei giovani musicisti e direttori di banda sinfonica, nonché direttore artistico edella Malta Band Clubs Association.