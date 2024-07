Football americano | sovvertito il pronostico contro Ferrara Chirac a fine partita ha chiesto la mano della sua Noemi Vipers Hogs che gioia | promossi in IFL

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ivincono il Silver Bowl. L’edizione n°30 del campionato di Seconda divisione sorride al sodalizio nato dalla fusione tra la società reggiana e quella modenese, capace di rovesciare ille Aquile(vittoriose nei due incontri di regular season) e di imporsi allo stadio "Benelli" di Ravenna con un netto 24-3 che vale la promozione in IFL, la massima lega nazionale. E dire che poco più di una settimana fa la squadra era in vacanza, dopo la sconfitta di misura maturata negli istanti conclusivisemifinale con Savona, primavittoria a tavolino per la posizione irregolare di un avversario: poi il ritorno in campo in fretta e furia, un po’ come la Danimarca all’Europeo di calcio del 1992, e il trionfo.