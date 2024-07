Dal 12 il festival dei birrifici artigianali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Torna la V edizione di Slow beer ildeiselezionati da Slow Food il 12 e 13 luglio nel centro storico della Città di Chiusi, organizzato come dalla prima edizione, da Slow Food Montepulciano- Chiusi in collaborazione con le attività del Centro Commerciale Naturale di Chiusi Città, con i Terzieri, la Proloco e con il patrocinio del Comune di Chiusi. Slow Beer è un appuntamento imperdibile per gli appassionati: in due giorni saranno presentate oltre 20 tipologie di birra dalle diverse caratteristiche tutte prodotte artigianalmente con passione e sapienza. Tutti isono stati accuratamente selezionati dalla Guida Birre d’Italia 2025 di Slow Food che sarà presentata venerdì 12 alle ore 18 nella piazza del comune di Chiusi.