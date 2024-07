Castellammare di Stabia | Un uomo sta per gettarsi dal balcone Ma era un ladro che stava fuggendo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Napoli, 8 luglio 2024 – “Unsi sta perdal, si vuole suicidare, accorrete subito!”. Deve essere stata più o meno così la chiamata ai carabinieri, ma in realtà il presunto ‘suicida’ era semplicemente unchetentando di fuggire dal luogo della razzia. È successo ieri adi(Napoli). Armando Cimmino, 36enne di Casola di Napoli già noto alle forze dell’ordine, era sul cornicione del terzo piano di un palazzo in via San Catello: le urla di terrore di chi era intimorito per la sua incolumità si sono mischiate a quelle di coloro che erano arrabbiati. Stando a quanto raccontato dai testimoni, qualche minuto prima l’si sarebbe trovato nell’appartamento di un pensionato 70enne, che al momento si trovava a Sorrento.