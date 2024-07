Camper a fuoco alla coop Borgorete Arriva la solidarietà della neosindaca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il Comune di Perugia si impegnerà "da subito affinché le attività svolte dall’Unità di strada, per conto del Comune di Perugia e dell’Usl Umbria 1, possano riprendere in massima sicurezza a tutelasalute e dell’incolumità delle operatrici e degli operatori che ci lavorano e delle persone fruitrici". A dirlo è la sindaca Vittoria Ferdinandi, annunciando che nei prossimi giorni si recherà in visitaerativa socialeche, "per ben due volte in pochi mesi, ha subito l’incendio dei mezzi attraverso i quali viene svolto tale servizio". Episodi al vaglioProcura del capoluogo umbro che sta facendo svolgere accertamenti per chiarire le cause degli incendi. "Ho provveduto già a comunicare al presidente Carlo Alberto Rossetti – aggiunge – che sarò prestissimo da loro per un momento di dialogo e di effettiva prossimità e per un confronto aperto sui temi più sensibili per le lavoratrici e dai lavoratori di tali servizi.