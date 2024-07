Wimbledon 2024 Day 7 | Sinner vince e non fa notizia Paolini vede solo stelle e strisce

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) Continua a tingersi d’azzurro il torneo di, che anche nel day 7 sorride al tennis italiano. Per la prima volta nella sua storia, l’Italia porta sia una giocatrice nel femminile che un giocatore nel maschile ai quarti nella stessa edizione. Si tratta di Jannike Jasmine, che proseguono il loro cammino e continuano a sognare. Vittoria di routine per il numero uno al mondo, che ha rispettato il pronostico della vigilia liquidando in tre set Ben Shelton. A senso unico i primi due (6-2 6-4), più equilibrato il terzo, in cui l’azzurro è stato sotto di un break salvo poi spuntarla al tie-break per 11 punti a 9. Match mai in discussione e portato a casa con merito da, che ha ribadito di essere superiore (su erba e non) e anche più fresco visto che Shelton era reduce da ben tre battaglie finite al quinto set.