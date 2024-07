Traffico Roma del 07-07-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 7 luglio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione risolto l’incidente su via Pontina tra il raccordo anulare Tor de’ Cenci in direzione Pomezia in centro è ancora chiusa via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena e via di San Teodoro In quest’ultima direzione per rimozione strutture dell’evento musicale di sabato 6 luglio riapertura prevista nel primo pomeriggio per il trasporto pubblico locale indetto uno sciopero di quattro ore questa sera dalle ore 20:30 alle 0:30 che interessa le reti ATACTPL e autoservizi Troiani per il trasporto ferroviario in corso uno sciopero nazionale di 24 ore per il personale di Ferrovie dello Stato Trenitalia Italo e Trenord fino alle ore 21 di questa sera con possibili cancellazioni o variazioni del servizio per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito