Rinforzi estivi un flop I sindacati | pochi arrivi

(Di domenica 7 luglio 2024) "Nonostante che da rilevazioni scientifiche fosse emersa la necessità, al pari degli anni precedenti, di assumere 52 infermieri a tempo determinato per consentire la regolare fruizione delle ferie ai dipendenti della Ast di Ascoli, la direzione generale, perseguendo la cultura di tagli indiscriminati, ha disposto l’assunzione di sole 15 unità infermieristiche, per 3 mesi". E’ quanto fanno sapere Cgil, Cisl, Nursing, Fials e Ugl sanità sottolineando che "il misero contratto di lavoro offerto ai professionisti presenti nella graduatoria del concorso pubblico, ha imposto al servizio personale dell’Ast di inviare ben 300 pec per ricevere, ahimè, solo 11 adesioni, incrementate da altre tre unità attraverso altre determine, per un totale di 14 infermieri a cui sono stati aggiunti, a seguito delle continue e scontate macroscopiche disfunzioni organizzative, ulteriori 6 infermieri, ma questa volta con contratto a tempo indeterminato disattendendo totalmente le istanze avanzate da infermieri residenti fuori dal nostro territorio, genitori di figli di età inferiore ai tre anni, che intendevano essere temporaneamente assegnati all’Ast di Ascoli, così come specificatamente contemplato dall’articolo 42 bis del Decreto Legislativo 151/2001".