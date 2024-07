Preolimpico basket 2024 Pozzecco | Orgoglioso dei miei giocatori abbiamo dato tutto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) Gianmarco, ct dell’Ital, ha commentato ai canali della Federazione la sconfitta contro la Lituania nella semifinale deldi San Juan: “Ciprovato mettendo in campoquello che avevamo, ma la Lituania ha giocato meglio di noi e merita i complimenti. Sono davvero fiero deiragazzi. Purtroppo loro hanno tirato meglio da tre, nonostante l’ottimo lavoro fatto su Sabonis, e a livello fisico c’è un divario emblematico tra noi e loro, come si è visto a rimbalzo. Sarebbe stato bello avere più tempo per preparare la competizione, ma non cerco scuse“. Sulla stessa lunghezza capitan Nicolò Melli: “Sonodeicompagni, nonrimpianti per l’impegno profuso.provato a dare il 100% sin dal primo match in un torneo complicato come questo.