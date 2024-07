Prelemi famiglia riunita in un’inedita avventura | momenti esilaranti

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 7 luglio 2024), le avventure proseguono anche di domenica.di Giulia e Pierpaolo in compagnia di Margherita e Leo Isi godono l’estate. Come accade in tutte le famiglie la domenica ci si riunisce sempre tutti per trascorrere questo giorno di relax in ottima compagnia tra cibo e risate. E proprio in questa domenica Pierpaolo e Giulia hanno deciso di raggiungere l’Emilia-Romagna esattamente a Piacenza dopo aver trascorso alcuni giorni tra Maratea e Rimini. Leggi anche Ex vincitrice del Grande Fratello diventerà zia, il lieto annuncioesilarati di domenica L’amore tra i due ex gieffini procede a gonfie vele. Questi giorni di luglio rappresentano un momento di assoluto relax per entrambi che invece da settembre dovranno affrontare nuovi progetti e dunque nuove separazioni.