Playground per i giovani palestre di valori

(Di domenica 7 luglio 2024) Ieri era ospite della Terrazza a San Casciano dei Bagni, in Toscana, per un incontro sul rapporto tra ie lo sport. È stata l’occasione per una riflessione sulla situazione del nostro sport con Diego Nepi Molineris, ad di Sport e Salute. Nepi Molineris, dal vostro osservatorio si può dire che stia cambiando la cultura sportiva italiana, non più solo calcio? "Sicuramente oggi icercano emozioni ed esperienze per raggiungere una condivisione. Tutto si consuma in fretta e la soglia d’attenzione è sempre minore. O meglio hanno la testa su più cose contemporaneamente. E questo influenza anche la loro ricerca di svago e di sport. Non è un caso che moltioggi pratichino 3x3 di pallacanestro, skate, arrampicata sportiva e parkour, discipline che fondono lo sport con la cultura urbana.