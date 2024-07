MotoGP GP Germania Martin | Epilogo difficile da accettare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) Jorge(Ducati Prima Pramac), è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, dopo la caduta nel Gran Premio di, sul circuito del Sachsenring, mentre era in testa a due giri dalla conclusione: “Èun risultato del genere, dopo aver condotto la gara per ventisette giri, mantenendo un passo incredibile. Non posso fare molto se non imparare da questo errore. Le mie tre cadute quest’anno sono state tutte abbastanza simili, causate dal freno in inserimento”. “Io e Bagnaia avevamo un passo veloce, ma non direi al limite. Non sento di aver spinto più del dovuto, ma non ci devono essere scuse. Volevo mantenere margine su Pecco. Certamente questa sarà una giornata molto importante per la mia carriera. È arrivato il momento di cambiare qualcosa, perché mi sento forte, ma ho sbagliato un’altra volta”, ha aggiunto il pilota spagnolo della Pramac.