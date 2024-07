LIVE Nuoto Europei juniores 2024 in DIRETTA | oro di Daniele del Signore nei 100 dorso bronzi di Giulia Pascareanu e Carlos D’Ambrosio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.55 La gara scatterà tra una decina di minuti dopo la pausa per le cerimonie di premiazioni. 17.50 Si proseguirà con i 50 farfalla femminili, ultima finale del programma senza azzurri al via. 17.48 Vince il greco Evangelos Efraim Ntoumas in 1’00?80. 17.45 Al via i 100 rana dove non saranno presenti azzurri in gara. 17.42 BRONZO ITALIA!è terzo in 48?99 dietro a al lituano Juska (48?74) e al croato Nenadic (48?80). Lorenzo Ballarati chiude quarto in 49?11. 17.39 Al via i 100 stile libero maschili. 17.36 Si ripartirà tra circa tre minuti. 17.33 Questi gli avversari dell’azzurri: Juska (Lituania), Hoek le Guenedal (Spagna), Cvetkov (Serbia), Nenadic (Croazia), Sheperd (Regno Unito), Raje (Germania).