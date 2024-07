GOYO | recensione del romance argentino di Netflix

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di domenica 7 luglio 2024)deldiSensibile, gentile, intelligente, bello, esperto di storia dell’arte – con una grande passione per Van Gogh – e dotato di un sorprendente talento per la pittura. Gregorio Villanueva, chiamato affettuosamente da tutti, è davvero speciale. Non sembra affatto come tutti gli altri uomini comuni perché effettivamente non lo è., la trama deldi, interpretato dall’affascinante attore uruguaiano Nicolás Furtado (Bandidos, Felices los 6), è un giovane affetto dalla sindrome di Asperger che lavora come guida presso il Museo Nacional de Bellas Artes a Buenos Aires, distante pochi minuti dalla casa in cui vive con i suoi due bizzarri fratelli maggiori: il cuoco Matute (Pablo Rago), che lo incoraggia a vivere la sua normalità senza rimorsi o limiti, e la sorella Saula (Soledad Villamil), un’affermata pianista che si prende cura dicon il tipico apprensivo istinto materno.