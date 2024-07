Flop Brasile eliminato dalla Coppa America | lo juventino Douglas Luiz sbaglia un rigore | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 7 luglio 2024) Sorpresa nella notte in: l’Uruguay batte ai rigori ile raggiunge la Colombia nella seconda semifinale delladi calcio. I verdeoro sono stati eliminati per 4-2 dal dischetto, dopo i tempi regolamentari finiti sullo 0-0. Celeste in 10 dal 74?, dopo l’espulsione di Nahitan Nandez. Decisivo anche l’errore dal dischetto di, ufficialmente nuovo calciatore della Juventus. boa é a do Vasco pic.twitter.com/cPtL7srdSb https://t.co/S7HlBXmr94 — tr¡z (@hwangcrf) July 7, 2024 L'articolo: lounCalcioWeb. .