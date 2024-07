E Le Pen diventò lapin | il coniglio ha ruggito ma non ha spaventato nessuno

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 7 luglio 2024) Alla fine fu undel, come la celebre trasmissione radiofonica italiana, la Le Pen raccatta molto poco rispetto alle attese. La mossa pokerista di chiamare un fronte antidestra da parte di Macron, sciogliendo l’assemblea nazionale, ha avuto effetto. La forte affluenza, una vera e propria mobilitazione, è stato comunque un grande segnale di democrazia, indipendentemente dal risultato. È il segreto del doppio turno alla francese, che consente una riscossa se il primo turno non è convincente. Non si sa se per Macron sarà meglio avere Melenchon che la Le Pen, il discorso del leader di sinistra è stato tranchant, duro e irredimibile sul programma di sinistra del Fronte Popolare. La Francia, come L’Inghilterra ha svoltato a sinistra, in un tunnel della Manica.