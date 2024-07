Cattolici in campo Battistini avverte | | Non siano ai margini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) "In un sistema politico caratterizzato da un bipolarismo fin troppo accentuato, tanto in Italia quanto in Europa, l’impegno deiin politica non può che fare bene, permettendo di smussare gli angoli e i contrasti tra gli schieramenti". Parola di Fabio, candidato sindaco del centrodestra alle Comunali del 2021 e presidente di Blogna Ci Piace, che interviene nel dibattito sulla scuola di politica perlanciata dal presidente Ucid ed ex ministro, Gian Luca Galletti. "Quella di Galletti è una idea non nuova, ma buona – aggiunge–, ed è bene che se ne parli al di fuori della campagna elettorale e delle tensioni che comporta". Una buona idea, dunque, ma da declinare come? "Prima di tutto ricordandosi che due sono i pilastri dell’agire del cattolico in politica: il primo è il rispetto della dottrina sociale dalla Chiesa con il suo richiamo alla solidarietà e alla sussidiarietà, il secondo sono quei valori non negoziabili già espressi durante il pontificato di Giovanni Paolo II, ovvero la tutela della vita in ogni sua forma, fin dal concepimento, la famiglia fondata sul matrimonio come pilastro della società, e la libertà di educazione dei genitori nei confronti dei propri figli, nonché la libertà religiosa, l’economia a servizio della persona e la pace.