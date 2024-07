Cassano d’Adda riemerso un cadavere | è vestito come l’operaio Claudio Togni caduto nel fiume il 28 giugno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Unall’alba di oggi, domenica 7 luglio, dalAdda. Con ogni probabilità si tratta didi 58 anni, dipendente della Italgen, precipitato neladda lo scorso 28mentre stava lavorando alla chiusura di una diga di sbarramento.era stato trascinato via dalla corrente e, secondo quanto ricostruito, le attrezzature che indossava, gli avrebbero impedito di rimanere a galla. Il corpo è stato avvistato esattamente nella Diga del Retorto vicino il Canale della Muzza nel territorio diSul posto i vigili del fuoco di Bergamo e i nuclei sommozzatori e soccorso acquatico del Comando di Milano. Il corpo è stato visto galleggiare stamane da una passante sulAdda. La salma è stata consegnata al personale del 118 e ai carabinieri per i rilievi di rito, ma non ci sarebbero dubbi sull’identità del corpo che indossa gli stessi vestiti e imbracature del