Addio prematuro a Cristina Tansini | Ci mancherà

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024), 56 anni, consigliera comunale durante il mandato amministrativo tra il 2014 e il 2019 con il sindaco Gianfranco Concordati della lista progressista “Tutti per Casale“ e candidata nelle ultime elezioni comunali nella compagine civica “Casale al Centro“. La notizia si è diffusa ieri in mattina ed ha gettato nello sconcerto e nel dolore chi l’aveva conosciuta e ne aveva apprezzato l’impegno. "Ricorderòcome una donna ed una mamma straordinaria. Teneva tanto alla nostra comunità" ha detto ieri il sindaco Elia Delmiglio che l’aveva avuta come “avversaria“ politica. "Cila sua passione, la sua determinazione e soprattutto la sua gentilezza" hanno ricordato gli esponenti del circolo casalino del Pd. La 56enne, impiegata nella Rsa di Casalpusterlengo di via Fleming, si è spenta all’ospedale di Piacenza dove era ricoverata per una malattia che l’aveva colpita.