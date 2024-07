Zanzariere in condominio | possono essere vietate?

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 6 luglio 2024) Lesono uno strumento fondamentale per proteggersi da mosche, zanzare o insetti e migliorare il confort della casa nei mesi estivi. Se si vive all’interno di unpuòlecito chiedersi se è necessario chiedere un’autorizzazione o se. Sicuramente il primo requisito da a cui prestare attenzione è quello relativo all’estetica dell’edificio. Nell’installare la zanzariera non si può prescindere dal rispetto del decoro architettonico dello stabile. Al di fuori di questo la buona notizia è che per montare una zanzariera su finestre e balconi non serve alcuna autorizzazione da parte dell’assemblea condominiale o dell’amministratore. Attenzione però al regolamento condominiale che può contenere qualche clausola volta a vietarne l’installazione.