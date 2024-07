Volley U22 | successo azzurro nell’ultimo test match contro il Giappone

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) Convincente vittoria quella ottenuta dalla Nazionale Under 22 maschile di Vincenzo Fanizza nell’ultima uscita prima dell’esordio ai Campionati Europei. A Palazzo Wanny di Firenze gli azzurri hanno infatti superato 3-0 (25-19, 25-20, 25-23) ildei treprogrammati in questo ritiro. Un buonquello ottenuto dall’Italia, che è andato a evidenziare i miglioramenti ottenuti dopo la prima uscita, persa 1-3 semprela formazione nipponica. Le due delegazioni, al termine del, hanno deciso di disputare un quarto set, anche questo dominato e vinto dagli azzurri 25-16. Miglior marcatore dell’inTommaso Barotto con 17 punti, seguito da Riccardo Iervolino a 16, in doppia cifra tra gli azzurri anche Mattia Orioli a quota 11.