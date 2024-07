Tragedia al Giro d' Austria muore il ciclista Andrè Drege

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 6 luglio 2024) AGI -nella penultima tappa deld'di ciclismo. Ilprofessionista norvegesedi 25 anni è morto nel corso della discesa dal Grossglockner. La tappa da Sankt Johann a Kals nel Tirolo orientale è stata vinta dall'italiano Filippo Ganna. La cerimonia di premiazione è stata annullata a causa del tragico evento. L'italiano Diego Ulissi guida la classifica generale., nato il 4 maggio del 1999 ad Alesund in Norvegia, in questa stagione aveva vinto in Grecia la 'South Aegean Tour' e l''International Tour di Rodi' ed era portacolori del Team Coop-Repsol. Secondo una prima ricostruzione,è caduto durante la tappa più importante deld', la penultima di 151 chilometri da Sankt Johann a Kals.