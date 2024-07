Sull’accessibilità digitale l’Italia è messa malissimo

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 6 luglio 2024) Tra meno di un anno si arriverà alla piena applicazione, anche in Italia, dello EuropeaAccessibilitAct (EEA). Si tratta di una direttiva europea che prevede la totale accessibilitàai siti internet, a partire da quelli della Pubblica Amministrazione. Dunque, dal 28 giugno del 2025 tutti i portali devono uniformarsi alle linee guida, ma la situazione nel nostro Paese sembra essere molto distante dal raggiungimento di questo obiettivo. Il recepimento c’è stato, ma c’è da dire che in Italia – dal 2004 – è in vigore la cosiddetta “legge Stanca” – dal nome dell’allora Ministro per le Innovazioni e le Tecnologie – che si occupa proprio delle “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”. Una legge che da “Stanca” è diventata “stantia”.