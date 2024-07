Protezione Civile Estate di lavoro in Sicilia e Sardegna

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024) Anche un gruppo di volontari didel Parco del Ticino garantirà il servizio di prevenzione incendi ine inper tutta questa. Si attua in questo modo un progetto concordato tra la Lombardia e le due regioni insulari storicamente più colpite, durante il periodo estivo, dal fenomeno degli incendi boschivi. Nello specifico la decina di volontari del Parco Ticino che fanno parte del contingente lombardo saranno impegnati nei cinque campi base allestiti in, a Monastir, Assemini, Sinnai, Santa Teresa di Gallura e Bonovra. Con loro anche i volontari del Parco delle Groane e delle Comunità montane della Bergamasca e del Bresciano. In totale 156 volontari che si alterneranno in diversi periodi dell’, di cui 114 nella sola