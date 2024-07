Ore di panico a Latina | minorenne non rientra a casa rintracciata dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 6 luglio 2024 – La sera del 4 luglio a, una signora classe 80 residente a Sezze segnalava presso la Stazionedi, l'allontanamento della figlia classe 2009, la quale alle ore 08.00 del predetto giorno era uscita dalla propria abitazione per recarsi aper un corso di recupero, senza fare rientro. Sono partite immediatamente le ricerche da parte deidella Stazione die due ore dopo, riuscivano a rintracciare lanei pressi delle autolinee. L'adolescente riferiva di aver trascorso la giornata con il proprio fidanzato, ma a causa della batteria scarica del cellulare non era stata in grado di comunicare a quest'ultimi i suoi spostamenti.