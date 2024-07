MotoGP Sprint Race Germania 2024 | Martin capitalizza

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 6 luglio 2024) Il primo, grande, appuntamento di questo lungo weekend dominato dal Sachsenring è andato ufficialmente in archivio. Dopo aver assistito a vibranti qualifiche che avevano messo in cima alla griglia di partenza l’attuale leader del Motomondiale, regalandogli anche la soddisfazione di firmare anche il miglior giro di sempre del circuito teutonico, laha mandato in pista anche ladiche ha donato importanti punti in vista della lotta serrata per il titolo di questa stagione. Chi è riuscito a mettere le mani sul successo in questo mini gara corsa in terra tedesca? La vittoria ha sorriso a Jorgeche hato la grande qualifica vincendo questa tappa. Secondo posto per Miguel Oliveira di Trackhouse, mentre sul gradino più basso si è issato Francesco Bagnaia.