LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | ripreso Abrahamsen quindici chilometri all’arrivo Finale non scontato

(Di sabato 6 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERAREDE17.23 C’era tanta aspettativa su questa frazione, invece è stata strana: corsa veloce ma senza nessun vero attacco. Possiamo dire quasi alla fine della prima settimana che quest’anno il Giro è stato più imprevedibile e scoppiettante della Grande Boucle, nonostante ci fosse il dominatore assoluto Tadej Pogacar. 17.21 Sono spariti gli Alpecin e i Lotto Dstny, le squadre di Philipsen e De Lie. Comunque il gruppo è compatto, e si va verso un’altra volata al. 17.20 C’è anche il treno della INEOS, con i britannici a proteggere Carlos Rodriguez e sempre impeccabili in queste occasioni. 17.19 Visma tutta sulla sinistra con Van Aert a tirare, UAE Team Emirates sull’estremo opposto con Tadej Pogacar, In mezzo le squadre dei velocisti come Decathlon AG2R e Astana.