Lega | vaccinicancellare legge Lorenzin

(Di sabato 6 luglio 2024) 19.02 Laha presentato due emendamenti al decreto sulle liste di attesa in sanità, all'esame del Senato. I due emendamenti sono a prima firma del senatore leghista Claudio Borghi. "Il primo emendamento chiede di cancellare lae tornare allo stato 'ex ante', ovvero togliere l'obbligo dei 12 vaccini e tornare a 4 obbligatori e 8 consigliati",spiega Borghi. L'altro emendamento è volto a consentire a chi non lo desidera di non avere "i propri dati gestiti dal fascicolo sanitario elettronico nazionale".