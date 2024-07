Futuro-Grifo | il dialogo continua Nel progetto squadra e Curi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) La stagione è alle porte, il mercato è già entrato nel vivo e la situazione societaria potrebbe subire un’accelerata nei prossimi giorni. Dopo i vari tentativi andati a vuoto, il presidente Santopadre avrebbe aperto la porta alla terza soluzione arrivata nell’ennesima estate calda. Una soluzione quasi di transizione, visti anche i tempi (tra una settimana lasi ritrova a Pian di Massiano), che potrebbe essere propedeutica ad un’uscita di scena del presidente nei modi opportuni. Di fatto è in costruzione un gruppo che rileverebbe una fetta importante di quote, sicuramente la maggioranza e che lascerebbe all’attuale proprietà una parte di quote, almeno per la stagione che sta per cominciare. Il presidente biancorosso potrebbe lasciare completamente il Perugia a metà campionato, alla fine o quando le parti troveranno un accordo.