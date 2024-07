Exoprimal | Capcom dice STOP ai contenuti ed annuncia la fine premeditata

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di sabato 6 luglio 2024) Dopo l’apertura della BETA die il successivo lancio, il gioco disui dinosauri in stile musuou, sta per giungere al capolinea. Certo, i server non chiuderanno, almeno per ora, tuttavia il gioco non riceverà più alcun nuovo contenuto.– Gamerbrain.netva in pensione con largo anticipo Lanciato per durare a lungo nel tempo, essendo un gioco live service, vale a dire con aggiornamenti continui nel tempo, tra nuovi, Pass, sfide e ricompense,si è vista costretta a rivedere i suoi piani a causa dello scarso successo del titolo, che ha portato molti ad abbandonarlo nel corso del tempo, a causa anche della spietata concorrenza che si è ritrovata ad affrontare. A distanza dunque di un anno circa dall’uscita, i dinosauri disi ritrovano ad affrontare l’inevitabile estinzione.