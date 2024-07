Élite e popolo due realtà in conflitto La riflessione di Polillo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 6 luglio 2024) Come è potuto succedere? Questa è la domanda che rimbalza al di qua ed al di là dell’Atlantico. Dove la vittoria di Donald Trump seppur non certa, appare probabile. Ma è soprattutto l’Europa il “ventre molle” che ha reso possibile il “grande cambiamento”. E in Europa, l’Italia prima, la Francia poi. Anche se nelle elezioni europee appena concluse, la Germania con la vittoria di AfD (Alternative für Deutschland) non aveva voluto essere da meno. Se fenomeni di questa portata capitano nelle latitudini più diverse, vi dovrà pur essere un legame. Una causa comune. Una liaison, per dirla con il linguaggio di Emmanuel Macron: il grande sconfitto. E allora lo sforzo è soprattutto quello di capire. Guardando sotto la pelle della globalizzazione per individuare i vincenti e gli sconfitti.