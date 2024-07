Diego Nappi fa sognare sui 200 metri | strappa a Filippo Tortu uno storico record italiano tempo eccellente

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024)ha fatto saltare il banco nella seconda giornata dei Campionati Italiani Allievi di atletica leggera, in corso di svolgimento a Molfetta (in provincia di Bari). Lo sprinter sardo ha infatti corso i 200in un rimarchevole 20.79 (1,0 m/s di vento a favore), siglando la miglior prestazione italiana under 18: l’alfiere dell’Atletica Porto Torres ha battuto loprimato stabilito dail 7 giugno 2015, quando a Chiari chiuse in 20.92. Il classe 2007, che spegnerà 17 candeline il prossimo 10 agosto, aveva già stabilito il primato nazionale di categoria al coperto, siglando un convincente 21.52 per togliere dieci centesimi al primato di un altro big azzurro come Andrew Howe.supera così uno dei crono di riferimento del Campione Olimpico della 4×100, primoa scendere sotto i dieci secondi sul rettilineo e fresco argento europeo sul mezzo giro di pista, demolendo il personale di 21.