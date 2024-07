Copa America 2024 storico Canada | batte il Venezuela ai rigori e vola in semifinale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Arlinghton (Stati Uniti), 6 luglio– Non si arresta la sempre più sorprendente corsa delnella. La selezione nordna, al debutto assoluto nella competizione, dopo aver superato brillantemente il girone, ha infatti passato anche lo sbarramento dei quarti di finale,ndo ildopo i calci di rigore (1-1 al termine dei tempi regolamentari e 4-3 finale) e agguantando così una storica, in cui affronterà l’Argentina di Lionel Messi. All’AT&T Stadium di Arlinghton, la selezione canadese ha impiegato appena 13’ per sbloccare la situazione: al culmine di una bella azione personale sulla destra, Jonathan David ha infatti scaricato il pallone al centro per l’accorrente Shaffelburg che di destro ha spizzato il pallone in rete sul primo palo.