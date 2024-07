Castiglione Olona spacciatore in fin di vita dopo regolamento di conti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024)(Varese), 6 luglio 2024 – Ancora un agguato nei boschi della droga della provincia di Varese, che sarebbe potuto sfociare in un omicidio. Un giovane immigrato è stato trovato sanguinante e con numerose ferite da arma da taglio vicino a un'area boschiva a Catiglione, a una manciata di chilometri da Varese e Tradate. L’agguato, un vero e propriodifra pusher, si è verificato pocomezzanotte. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che transitavano nell’area e hanno visto l’uomo sanguinante, e hanno chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e i carabinieri della Compagnia di Saronno. Il ferito è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Circolo di Varese. Non aveva con sé documenti.