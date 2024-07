Buongiorno Tuttosport | l’Inter ci ha provato ma non aveva i soldi L’ultimo tentativo di Giuntoli

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 6 luglio 2024)conferma:ci hama nondi. Ecco cosa scrive il quotidiano torinese: E, chetentato di inserirsi l’altro ieri? «Ci hanno chiamato in tanti, anche Ausilio», diceva ieri sera Vagnati dall’evento benefico a Forte dei Marmi. Ma la società nerazzurra è spuntata, non ha la liquidità necessaria per pareggiare l’offerta del Napoli in quattro e quattr’otto. E lo stesso ds del, anche lui in Toscana, preferiva infatti glissare, coi cronisti. Ancheci ha disperatamenteDimenticavamo. Giovedì, la Juventus ha compiuto un ultimodisperato contattando direttamente. E Alessandro, come già nei giorni precedenti, con il suo solito stile educato: «Sono del Toro, non posso proprio, non so più come ripetervelo».