Basket - Serie B interregionale maschile Bcl confermato anche Simonetti Il pivot | Felice di sentirmi voluto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024)Andrea. Il "gioellino" del Bcl, che è stato desiderato da tutta la "C" e da mezza"B". La sua conferma è come se fosse un colpo importante di mercato. Il nucleo fondamentale, il nocciolo duro del roster è rimasto, dunque. Conci saranno, come già anticipato, i vari Barsanti, Del Debbio, Pierini e Trentin. Non rimarrà Barbieri, in dubbioTempestini e Burgalassi. Alcuni giovani saranno aggregati. A questo punto il board dirigenziale biancorosso dovrà perfezionare l’arrivo di un paio di giocatori per completare l’organico. Ritornando a, cresciuto nel vivaio, appena diciasettenne ha esordito in "B" nazionale. La sua media è stata 12.4 punti a gara, a fine campionato e un bel 25 il suo best score personale, ottenuto nella preziosa partita vinta contro Varese.