Attacchi quotidiani istiga all' odio | Ilaria Salis siamo al delirio contro Giorgia Meloni

(Di sabato 6 luglio 2024) Signore e signori, prende la parola, l'eurodeputata portata a Bruxelles da Avs, ossia la premiata ditta composta da Nicola Fratoianni ed Angelo Bonelli.infatti ha preso parte all'assemblea di Sinistra Italiana, il partito di cui Fratoianni è segretario, che si è tenuta oggi, sabato 6 luglio, a Roma. "Compagne e compagni, è un piacere essere qui, libera", ha esordito. Dunque un ringraziamento "di cuore" per il "sostegno e la fiducia non scontati" nei suoi confronti. "Credo sia importante che insieme abbiamo dimostrato che la solidarietà nel segno dell'antifascismo e dei diritti non è un ideale astratto ma una forza concreta, che quando diventa collettiva diventa travolgente". "Un insegnamento che può andare ben oltre la mia vicenda personale", ha aggiunto.