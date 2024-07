Wimbledon 2024 inarrestabile Paolini | battuta Andreescu in due set e ottavi in vista

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) Jasminebatte Biancaal terzo turno die approda aglidi finale. Con il punteggio di 7-6(4) 6-1, l’azzurra ha battuto la canadese in un match in buona parte combattuto:nel primo set perde solo al tie break e paga una forma fisica ancora non ottimale.sfiderà la vincente tra Kostyuk e Keys. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL RACCONTO DEL MATCH Il primo set parte subito forte ma con anche tante imprecisioni da parte di entrambe le tenniste. La canadese mette a segno subito un ottimo break, capitalizzando sugli errori di, ma è brava l’azzurra a rifarsi nel seguente gioco, strappandolo ade siglando il controbreak. Dopodiché inizia una fase di sostanziale equilibrio, dove tutte e due riescono a mantenere i propri turni disenza troppa fatica.