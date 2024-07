Tuttosport – Montero è il nuovo allenatore della Juve Next Gen ufficiale | È un orgoglio

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 5 luglio 2024) 2024-07-04 21:42:18 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di TS: LantusGen riparte da Paolo. La seconda squadra bianconera, dopo la separazione con Massimo Brambilla, viene dunque affidata alla bandierantina. Prima calciatore, poiPrimavera e ora tecnicoGen. In mezzo le due gare alla guidaprima squadra, sul finirestagione, a seguito dell’esonero di Massimiliano Allegri.tecnicoGen, èIl club bianconero ha annunciato l’accordo con il tecnico uruguaiano fino al 30 giugno 2026, per poi ricordare come nello specifico due calciatori siano esplosi dopo la guida di: “Nelle due annate in cui è stato alla guidaPrimavera bianconera sono stati tanti i giocatori che, da sotto età, si sono messi in mostra sia a livello internazionale in Youth League – nella stagione 2022/2023 – sia a livello nazionale: due su tutti, sicuramente, sono stati Yildiz e Huijsen.