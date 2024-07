Tre Archi nuova chiusura e scoppia la polemica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Porta Vaccaro, i Treall’ingresso della città di Osimo insomma, chiude di nuovo, proprio come l’anno scorso, a settembre. Da lunedì al 30 ottobre l’ingresso sarà interdetto al centro storico. Per entrare dentro le mura si dovrà passare dall’arco di via Strigola stavolta. La viabilità sarà rivoluzionata per mesi e già cittadini e negozianti insorgono, di nuovo. In pratica adesso è in partenza il già annunciato intervento di riqualificazione finanziato con i fonti Pnrr-Pinqua che abbelliranno la porta. Quelli precedenti invece era stati effettuati in via d’urgenza per il maltempo che aveva danneggiato glinel giugno 2023. Il cantiere adesso riqualificherà dal punto di vistatettonico nell’ambito di un progetto più ampio che comprende, anche, il restyling del vicino Foro Boario, i cui lavori, pure, dovrebbero partire con l’estate.