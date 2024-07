The Boys | tutti i personaggi principali e gli attori della stagione 2 Foto

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 5 luglio 2024) Mentre molti stanno guardando la quartadi The, per coloro che si stanno avvicinando alla serie di Prime Video, ecco il cast ed iche sono apparsi nella secondadello show. La secondariprende pochi istanti dopo la fine1, quando Butcher scopre che Becca è viva e ha persino un figlio, sangue del sangue di Patriota. A peggiorare le cose, Patriota è a caccia degli assassini di Translucent, c’è un nuovo cattivo in città e Kimiko ha una riunione di famiglia non proprio tranquilla. Cast,di The2 Eccoche compaiono nella secondadi The. Antony Starr – Patriota Il Supe narcisista e psicopatico alimentato dal Composto-V, Patriota, è adorato dai fan di tutto il mondo, ma chi lo conosce davvero ne è terrorizzato.