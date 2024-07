Spagna-Germania finale anticipata a Stoccarda | Euro 2024 perderà una delle due nazionali più convincenti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024)si appresta a perdere ai quarti diunauniche dueveramentefin qui. Alla Mercedes-Benz Arena è tempo di, perché, se il torneo non fosse a eliminazione diretta ma portasse le migliori due in, sarebbero già da tempo a Berlino a giocarsi il titolo, come già avvenuto di recente nel 2010 con il successoFurie Rosse. Tre trionfipei a testa, sono le due selezioni più titolate nel torneo continentale e una sola potrà avanzare: dopo aver vissuto momenti complicati, con gli iberici che sono stati eliminati agli ultimi Mondiali dal Marocco agli ottavi e i tedeschi invece esclusi per due volte di fila ai gironi nelle ultime due coppe del mondo, adesso c’è una nuova generazione di talenti e si stanno raccogliendo i frutti di una semina che parte dalle giovanili e dalla scelta di ct giochisti.