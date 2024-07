Sostenere la trasformazione degli spazi | il contributo unico di Korus Group Consulting

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 5 luglio 2024)adotta un approccio innovativo e centrato sul concetto di “care” nella consulenza e nelladi lavoro. Questo approccio non si limita a creare ambienti fisici funzionali, ma mira a integrare l’attenzione per le persone, il pianeta e l’ecosistema aziendale, promuovendo un benessere tangibile e sostenibile. Fondamenti del concetto di “Care” La nostra filosofia si basa sulla convinzione che prendersi cura delle persone e dell’ambiente sia essenziale durante ogni fase di cambiamento e. Questo principio guida la progettazione e l’organizzazionedi lavoro, creando un ambiente che non solo supporta le attività quotidiane ma promuove anche un legame emotivo profondo con il brand.