Rimini mamma si getta dal quinto piano con il figlio | cosa è emerso dopo il drammatico gesto

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 5 luglio 2024)sidal tetto di un condominio di cinque piani con ildi 6 anni. Emergono nuovi sulla elementi sulla tragedia. () Leggi anche: Pensioni, la pessima notizia per gli italiani:accadrà Leggi anche: Orrore contro la famiglia di Schumacher: scatta l’arrestosidal tetto: la dinamica È salita sul tetto di un palazzo di cinque piani in via delle Piante a, ha abbracciato per l’ultima volta suoe lo ha stretto a sé, saltando nel vuoto. La tragedia è avvenuta in località Celle della città romagnola durante la mattina di oggi, venerdì 5 luglio, poco prima delle 8. A dare l’allarme questa mattina era stata una signora che abita nella palazzina di fronte a quella in cui si é consumata la tragedia.