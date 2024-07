Questo messaggio del Comune di Boion Polesine su vaccini e metal detector è satira

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il 4 luglio 2024 è stata pubblicata su X un’immagine che mostra un avviso affisso su una porta a vetri, con l’intestazione «di», che si troverebbe in «Provincia di Rovigo». Sull’avviso si legge: «Cortesemente si chiede agli utenti vaccinati (con doppia o tripla dose) di accedere agli uffici comunali dall’ingresso laterale (via Magellano) per evitare che ilcontinui a suonare. Grazie». L’autore del post commenta la foto nella didascalia, chiedendosi: «Ma è vera sta cosa?». Il riferimento è alla teoria del complotto infondata che circola dal 2021 secondo cui ianti-Covid conterrebberoli e le persone vaccinate farebbero quindi suonare il. Si tratta di un contenuto satirico circolato senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una notizia falsa.