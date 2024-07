Portogallo-Francia 3-5 ai rigori | Theo Hernandez segna ed elimina Ronaldo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Amburgo, 5 luglio 2024 – Dopo la vittoria della Spagna all'ultimo respiro contro la Germania, è il momento di un altro big match a Euro 2024. Ildi Cristianosfida ladi Kylian Mbappé nel secondo quarto di finale. Martinez conferma gli stessi undici degli ottavi, mentre Deschamps è senza Rabiot, out per squalifica, e dunque c'è Camavinga al suo posto. Cambia anche in attacco la squadra transalpina: fuori l'interista Marcus Thuram e dentro dal primo minuto Randal Kolo Muani. Tutti agli ordini dell'inglese Michael Oliver. Primo tempo Primi minuti di gioco con un possesso sterile del, mentre lasi chiude nei propri venti metri. Le due squadre non stanno eccellendo dal punto di vista realizzativo, questa partita sarà fondamentale per capire le reali potenzialità delle due squadre, anche perché in semifinale c'è la Spagna che li attende.