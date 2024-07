Napoli-Spinazzola per Fabrizio Romano here we go | contratto fino a giugno 2026

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 5 luglio 2024) Leonardoè il secondo acquisto deldi Conte. L’esterno arriva da svincolato, il suocon la Roma è scaduto il 30. Firmerà per un anno,a giungocon opzione per il rinnovo. Lui e Rafa Marin, aspettando le ufficialità, sono i primi due acquisti di questa sessione di mercato. A confermarlo è, giornalista esperto di calciomercato che su X scrive: “Leonardoal, ci siamo! Accordo in essere per l’ex giocatore della Roma, che ha recentemente lasciato il club a parametro zero., accordo che dovrebbe essere firmato visto chee Rafa Marin saranno i primi due acquisti per Conte“. Leonardotowe go! Deal in place for former AS Roma player who’s recently left the club as free agent.