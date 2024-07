Mattarella di nuovo sotto attacco E ancora per mano di Salvini

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 5 luglio 2024) Siamo alle solite. La Lega manca di rispetto al presidente della Repubblica e poi, con imbarazzanti acrobazie, è costretta a metterci una toppa. L’ultimo incidente è avvenuto ieri. Che le parole pronunciate da Sergioa Trieste, alla cerimonia di apertura della settimana sociale dei cattolici in Italia, avessero provocato irritazione tra i partiti di governo non era difficile prevederlo. Pur senza mai citare le riforme del governo di destra-centro, dal premierato all’Autonomia differenziata, il capo dello Stato ha messo in guardia sui rischi che si corrono laddove il diritto della maggioranza a governare venga trasformato in un assolutismo della maggioranza.irritato dalla lezione di democrazia di. Poi la marcia indietro: “Stima per il capo dello Stato” Bisogna rimanere coscienti dei propri limiti nell’esercizio del potere: il “dovere di governare” non può mai significare una restrizione dei diritti da parte della maggioranza nei confronti della minoranza, ha detto, ribadendo il no all’assolutismo di Stato, a un’autorità senza limite, potenzialmente prevaricatrice.